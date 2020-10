Controlli nelle gallerie della A9 Lainate-Como-Chiasso

A partire da martedì 6 ottobre le gallerie Monte Olimpino, Terrazze, Villa Maria e San Fermo, comprese nel tratto della A9 tra Como Centro e Chiasso, in direzione Lainate, saranno oggetto della seconda fase del programma di ispezioni, come previsto dal piano dei controlli di sicurezza sui fornici della rete in gestione ad Autostrade per l’Italia.

Questa fase, svolta da un pool di società leader a livello europeo nei monitoraggi e controlli delle gallerie, integrerà l’ispezione effettuata nel mese di giugno con indagini consistenti in perforazioni, videoispezioni, prelievi di materiale e test di laboratorio che consentiranno la definizione di eventuali interventi manutentivi straordinari.

La durata delle attività, stimata in 3 settimane, è stata ridotta al minimo prevedendo l’impiego h24 di squadre di ingegneri e tecnici specializzati, con lo scopo di ultimare l’intero programma entro il mese di novembre, per garantire la piena fruibilità dell’infrastruttura nel periodo invernale e in occasione delle festività natalizie.

Al fine di assicurare la percorribilità del tratto in entrambi i sensi di marcia, per tutto il periodo delle attività il traffico in direzione sud procederà su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

Per supportare gli utenti, soprattutto nelle fasce orarie a maggiore intensità di traffico, la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha pianificato un potenziamento del servizio di viabilità. In caso di particolari disagi verranno diramati percorsi alternativi già condivisi con gli Enti locali insieme all’intero programma.