Coronavirus: 177 i positivi in città. Airoldi: “Collaborare insieme come comunità”

Attualmente i saronnesi positivi al Covid-19 sono 177 secondo i dati che sono stati comunicati da Ats Insubria, in crescita rispetto ai dati di settimana scorsa. Ecco il punto della situazione, in un video messaggio, da parte del sindaco Augusto Airoldi.

«In questa settimana ho incontrato i dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado: abbiamo fatto il punto della situazione. Lunedì avremo i dati aggiornati che vi comunicherò. Anche con Ats Insubria ho aperto un canale di comunicazione, per avere nel più breve tempo possibile le informazioni che dovessero servirci per la città di Saronno. Inoltre, stiamo predisponendo una campagna di comunicazione per il rispetto delle normative COVID e per la prevenzione. Presenteremo nel dettaglio questa campagna all’inizio della prossima settimana. Avete già visto in città molto più presente Protezione Civile e Polizia Locale per invitare a rispettare queste regole. Ho contattato anche la sezione cittadina della Croce Rossa Italiana per studiare con loro una serie di iniziative che presenteremo nel corso dei prossimi giorni».

«Credo che stiamo attraversando un periodo difficile nel quale tutti insieme dobbiamo collaborare e sentirci comunità per ridurre al minimo i contagi da Covid. Come sindaco della città mi sento particolarmente vicino a tutti quesi cittadini che stanno soffrendo per l’inizio di questa pandemia».