Covid, la “Binda” rinvia le gare di Casale Litta

La Società Ciclistica “Alfredo Binda”, insieme all’Associazione Sportiva Casalese, hanno deciso di rinviare al 2021 la 1° edizione della Giovane Tre Valli Varesine categoria esordienti e la 44° Piccola Tre Valli Varesine categoria Juniores in programma per questa domenica (25 ottobre) a Casale Litta.

Purtroppo, nonostante la macchina organizzativa fosse già ai blocchi di partenza e fossero già state predisposte tutte le precauzioni del caso, la situazione sanitaria in atto relativa alla pandemia Covid-19 e i numeri in costante aumento soprattutto nella provincia di Varese, hanno spinto gli organizzatori a prendere questa non semplice decisione anche accogliendo le raccomandazioni delle Istituzioni e delle Forze dell’ordine.

«In questa situazione abbiamo preferito essere prudenti e non rischiare di mettere a repentaglio la salute non solo dei giovani corridori ma anche di tutti i volontari e staff che danno il massimo ogni volta per la migliore riuscita delle nostre manifestazioni – afferma Renzo Oldani, Presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda –. Abbiamo avuto la grande soddisfazione di avere oltre 380 domande di iscrizione per gli Juniores e 280 domande per gli esordienti da tutta Italia. Tra gli iscritti anche Andrea Montoli, campione italiano Juniores su strada e Mathias Vacek, campione europeo Juniores cronometro. Questo ci ha fatto molto piacere e ci ha dato la conferma del grande prestigio che hanno gli eventi organizzati dalla S.C. Binda ma non possiamo permetterci di sottovalutare la situazione sanitaria attuale».

«Ringraziamo di cuore tutte le persone – conclude Oldani – che si sono spese per l’organizzazione di quella che per noi è sempre una festa, una gioia che ci permette di condividere la nostra passione e far crescere il nostro sport e il nostro territorio. Un ringraziamento alle aziende sponsor e al Sindaco di Casale Litta, Graziano Maffioli che ha dato pieno supporto e disponibilità».