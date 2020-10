Furto in una abitazione di Azzate

Furto nel pomeriggio di oggi (mercoledì 28 ottobre) ad Azzate, sulla fine di via Colli, incrocio con via Piave. Al momento non era presente nessuno in casa.

Il messaggio del Controllo del territorio di Azzate: “Chiudete sempre porte, finestre, tapparelle, persiane quando uscite. Io consiglierei di alzare un po’ la soglia di attenzione in questo momento perché oltre alla pandemia sta iniziando a dilagare anche la disperazione”.