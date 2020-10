Gabbia positivo, rinviata la gara dell’Italia Under 21

Il fischio d’inizio era programmato per le 17.30 di oggi, venerdì 9 ottobre, ma il terzo caso di positività all’interno del ritiro dell’Under 21 dell’Italia ha forzato al rinvio della gara contro l’Islanda, valida per le qualificazioni agli Europei di categoria.

Dopo il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi e il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, che non sono partiti per la trasferta, mentre la selezioni degli Azzurrini era in ritiro a Reykjavik, in Islanda, in attesa del match, i test effettuati hanno dato esito positivo anche per il portiere della Reggina Alessandro Plizzari e il difensore del Milan Matteo Gabbia, oltre a un membro dello staff.

La positività del giocatore rossonero, che è di Fagnano Olona, ha in pratica costretto la Uefa a rinviare la gara in programma questo pomeriggio.

Non solo: ora la selezione Under 21 italiana è bloccata in Islanda. Le autorità locali hanno imposto l’isolamento alla delegazione azzurra e non lasceranno ripartire la squadra per l’Italia.

