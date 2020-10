Covid, Galimberti: “A Varese oltre 170 casi”

Nella serata di lunedì 19 ottobre il sindaco di Varese Davide Galimberti ha pubblicato un videomessaggio con l’aggiornamento della situazione in città rispetto all’emergenza sanitaria.

Queste le parole del primo cittadino: «Anche oggi è stata una giornata pesante per numeri e contagi in Provincia e in città. A Varese abbiamo oltre 170 casi, persone contagiate, e centinaia sono quelli in isolamento. Per fronteggiare la pandemia bisogna rispettare le regole del decreto del presidente del Consiglio e l’ordinanza regionale».

«Bisogna usare – prosegue il primo cittadino di Varese – mascherine e distanziamento. Non è pensabile che le forze dell’ordine siano impegnate per fare rispettare questa banale regola. Abbiamo bisogno della prontezza dei cittadini e la collaborazione per far continuare le attività lavorative e le scuole».

«L’appello – conclude Galimberti – è alla massima attenzione e alle regole fondamentali. Ho chiesto ad Ats di dirci in maniera puntuale dove ci sono stati i contagi affinché tutti possano intervenire in maniera mirata. È fondamentale avere questi dati. Noi abbiamo riattivato quel prezioso servizio per aiutare gli anziani ad evitare di uscire di casa. Una serie di aiuti che vanno a intensificare le misure anti-contagio»