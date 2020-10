Gnomi e folletti in racconti itineranti, tra storia e fantasia

Un pomeriggio tra fate, gnomi e folletti dispettosi che fanno di tutto per nascondersi e rivelare storie. Questo il programma di “Due passi nella Fantasia”, il secondo appuntamento con i “Racconti itineranti” promossi in occasione del Settembre angerese per proporre un percorso inedito e fantasioso alla scoperta della Città di Angera e del suo Museo Diffuso.

Ogni tappa un capitolo in un luogo ricco di storia ed arte.

L’evento è in programma per sabato 3 ottobre a partire dal Palazzo Comunale in Piazza Garibaldi. Il pubblico, fatto di adulti e bambini, sarà diviso in tre gruppi con partenza alle ore 15:30, 16:15 e 17:30 per una passeggiata narrante a cura di Davide Frezzato, Paolo Marchetti e Sergio Carabelli tra alcuni dei luoghi più suggestivi della città (una Villa Liberty, Contrada d’Amore o Via Da ‘Muu, Casa Romana e Chiesa di San Vittore, Il 13° Battaglione Cecoslovacco, Allea e il Porto Austriaco.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura della Città di Angera insieme a Unitrè di Sesto Calende.

Partecipazione gratuita ma con prenotazione telefonando allo 0331 931915 oppure scrivendo a infopoint@comune.angera.it.