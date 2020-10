Gran debutto per Ginevra Negrello: vittoria a Bergamo nel Gran Premio Italia

Le difficoltà causate dall’inagibilità del PalAlbani non stanno rallentando il percorso di crescita di Ginevra Negrello, la 15enne varesina specialista del pattinaggio artistico su ghiaccio che ha già bruciato le tappe nelle categorie giovanili e che è considerata un astro nascente a livello nazionale per questa disciplina. (foto FISG)

Nel fine settimana appena trascorso, Negrello si è infatti imposta nella prima tappa del Gran Premio Italia 2020, disputata all’Ice Lab Arena di Bergamo, con una prova convincente, ricca di passaggi difficili e dispendiosa a livello di energie spese sul ghiaccio. In testa dopo il programma corto, la portacolori della Varese Ghiaccio ha ulteriormente allungato nella seconda parte di gara chiudendo con 164,05 punti, 21 in più della seconda classificata, Elisabetta Leccardi; terza per un soffio la britannica Kristen Spours. Quarta l’altra portacolori della Varese Ghiaccio, Francesca Poletti.



Insomma un avvio di stagione con il botto per “Ginny”, campionessa italiana junior in carica che proprio a Bergamo ha fatto il proprio esordio nella categoria Senior. Il Gran Premio Italia è una competizione voluta dalla Federghiaccio per ovviare alle problematiche di un’annata in cui le manifestazioni internazionali sono state segnate da rinvii e cancellazioni: in gara ci sono sia atleti italiani sia stranieri che vivono e si allenano nel nostro Paese.

Il Gran Premio Italia tornerà il 21 e 22 novembre a Torino ma senza Negrello che, invece è iscritta alla terza tappa in programma alla Wurth Arena di Egna (in provincia di Bolzano) il 28 e 29 novembre.