“Carte Blanche” concerto per pianoforte con Andrea Bacchetti all’Auditorium di Cavernago

Dopo un intenso dicembre ricco di successi e consensi, fra cui l’evento con Piero Chiambretti e il concerto del Vaticano trasmesso su Canale 5 insieme ad altri grandi artisti dello spettacolo, il noto pianista genovese Andrea Bacchetti prosegue con le sue attività musicali.

L’appuntamento è per il 12 gennaio 2025 alle ore 18:00 presso l’Auditorium San Michele Pianoforti di Cavernago a Bergamo. Nota a livello professionale nell’ambito di servizi per pianoforti (dal noleggio all’accordatura fino al trasporto), la struttura ha a disposizione anche una meravigliosa Sala da Concerti che ospiterà il Maestro genovese proprio questa domenica. Un incontro d’eccellenza dal titolo “CARTE BLANCHE” che vedrà il talentoso Bacchetti esibirsi su musiche di Bach, Scarlatti, Cimarosa, Mozart e Shubert.

L’evento, organizzato da San Michele Pianoforti in collaborazione con Associazione Musicamica di Giovanna Savino (nota per il suo impegno musicale con i giovani e i professionisti offrendo al pubblico ogni anno calendari di oltre 50 date), si preannuncia come un’esperienza unica e coinvolgente capace di far immergere gli spettatori nella magia della musica. Di provenienza classica, il Maestro Bacchetti saprà come sempre incantare il pubblico grazie alle sue abilità tecniche e al suo approccio singolare e passionale. Un concerto di emozione pura in un contesto suggestivo ed avvolgente.

MAGGIORI INFORMAZIONI

“Carte Blanche” con ANDREA BACCHETTI al pianoforte

Domenica 12 gennaio 2025 ore 18:00 – Auditorium San Michele Pianoforti Via Papa Giovanni XXIII 2 – Covernago, Bergamo.

info@sanmichelepianoforti.it – https://sanmichelepianoforti.it/

Ingresso posto unico: €15 a persona

Per le attività di Associazione Musicamica consultare il sito www.giovannasavino.it

Maggiori info: www.andreabacchetti.net / bach2011@libero.it