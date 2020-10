Incidente auto moto a Buguggiate, ferito 31enne

Sirene in centro a Buguggiate attorno alle 7.30 di oggi, giovedì 8 ottobre.

L’ambulanza è intervenuta in via Risorgimento per un incidente stradale.

Si è trattato di uno scontro auto moto dove ad avere la peggio è stato un uomo di 31 anni rimasto ferito e soccorso da personale di Sos Azzate.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo in codice giallo.

Sul posto i carabinieiri per rilevare il sinistro.