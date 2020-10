La Castellanzese si scioglie contro l’Arconatese, neroverdi sconfitti 5-1

Giornata da dimenticare per la Castellanzese che incappa nella prima sconfitta del suo campionato ed in un passivo pensante, 5-1, sul campo dell’Arconatese. (foto castellanzese.com)

Al primo minuto il neo acquisto Porro si presenta con un salvataggio su un tentativo di Pavesi, portiere che viene chiamato in causa anche al 10’ da un colpo di testa ravvicinato di Pastore, riuscendo a respingere. La Castellanzese, dopo un buon inizio da parte degli avversari, si fa vedere in avanti con Chessa, il cui destro è deviato in angolo dalla difesa. Poco male, perché un minuto dopo lo stesso Chessa, con lo stesso piede, firma il vantaggio dei neroverdi. L’attaccante, al 19’, può ancora andare in contropiede, ma arrivato nei pressi dell’area viene anticipato da Botti. l’Arconatese spinge ma non trova occasioni e gli ospiti sporadicamente riescono a rendersi pericolosi in ripartenza: al 43’ è ancora Chessa a costringere Botti all’intervento.

La ripresa è, purtroppo, tutta un’altra storia: pronti, via e l’Arconatese trova il pareggio, con Pastore che grazie ad un destro insidioso dal limite batte Porro. Pochi minuti dopo (è il 6’) i padroni di casa raddoppiano con Pavesi e ribaltano la partita, mandando i neroverdi un po’ in confusione. Al 28’ Foglio colpisce un palo, ma al 33’ l’Arconatese conquista un rigore che viene trasformato da Pavesi. Poco dopo Alushaj sotto misura non trova il gol che avrebbe quantomeno dato un spiraglio di speranza, e infatti al 40’ Ientile, con l’aiuto involontario di Concina, firma il 4-1. Sul finale di partita l’allenatore neroverdi Mazzoleni viene espulso e c’è tempo per un altro gol di Pastore che chiude la manita.