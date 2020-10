La Dolce Vita lungo le sponde del Naviglio Vecchio

A cammino per dieci chilometri lungo il Naviglio Vecchio: domenica 11 ottobre La Dolce Vita ha deciso di partecipare alla Deejay Ten, una manifestazione che riunisce migliaia di persone per una marcia non competitiva in diverse città italiane.

La Dolce Vita è l’associazione che riunisce diabetici, loro famigliari ed operatori sanitari dell’area dell’Asst Valle Olona, tra Gallarate e Busto Arsizio.

Nella mattinata di domenica, quindi, un bel gruppo si è riunito alla cascina La Castellana di Tornavento per una camminata di dieci chilometri lungo il Naviglio Vecchio fino a S.Maria in Binda a Nosate e ritorno.

Un’occasione per fare gruppo, ma anche, per alcuni, di scoprire bellezze paesaggistiche ed artistiche non sempre conosciute: i bellissimi affreschi cinquecenteschi della chiesetta di Santa Maria, il paesaggio quasi fluviale del naviglio vecchio, il complesso sistema di dighe e scolmatori che collega il Ticino e i corsi d’acqua derivati.