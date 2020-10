La lotta contro il cancro al seno è una questione di tatto

Cosa hanno in comune i ciclamini coltivati a Casbeno e venduti in Agricola Home & Garden con l’aperitivo più famoso di Varese inventato nel 1969 dalla pasticceria Pirola?

Oltre al colore rosa, condividono l’essere protagonisti di una campagna per sostenere attivamente la ricerca sul tumore al seno in un percorso che parte dalla prevenzione e si concretizza con una raccolta fondi da donare all’AIRC.

Per tutto il mese di Ottobre, a partire dal 10 ottobre, per ogni ciclamino rosa venduto in Agricola, il garden center in via Pisna 1 a Varese, verrà devoluto 1€ alla Fondazione AIRC ma non solo. Per promuovere la campagna “Nastro Rosa” AIRC e premiare chi sceglie di sostenere la ricerca acquistando un ciclamino rosa, verrà consegnato un coupon valido per uno sconto del 15% sull’acquisto online di una bottiglia di Apollo 11 ed uno sconto del 15% sulla pasticceria e caffetteria Pirola in via Veratti 10 a Varese.

La campagna “Una questione di tatto” si inserisce nel programma del Garden Festival di Autunno di AICG (Associazione Italiana Centri di Giardinaggio) che quest’anno invita a “lasciarsi guidare dai sensi attraverso gli incanti dell’autunno”. E ai 5 sensi, infatti, è dedicato un vero e proprio percorso sensoriale concepito da Agricola.

Il senso protagonista di questo progetto – che vede la collaborazione di due aziende storiche del territorio come Agricola e Pirola – è il tatto perché la lotta contro in cancro parte dalla prevenzione e l’autopalpazione è un esame che ogni donna dovrebbe fare in autonomia nelle proprie case almeno una volta al mese insieme a visite senologiche, ecografie e mammografie superati i 40 anni di età.

Per maggiori informazioni in merito alla prevenzione e la ricerca sul tumore al seno visitare il sito www.nastrorosa.it.

Per scoprire di più sull’iniziativa “Una questione di tatto di Agricola e Pircola visitare www.agricolshop.it.