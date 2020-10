La passerella pedonale di via Magenta si rifà il look per il suo centesimo compleanno

Cento anni, questa è l’età del ponte pedonale che collega la via Magenta a via Nino Bixio; e, per festeggiare il centenario dell’opera all’ingresso della città, l’amministrazione comunale darà il via ai lavori di restauro, già annunciati l’anno scorso.

I lavori cominceranno a partire dai primi giorni della prossima settimana: l’intervento si inserisce nella riqualificazione complessiva del comparto di accesso alla città, che proprio ieri ha visto l’arrivo di 2 milioni di euro per la sistemazione di Largo Flaiano.

Il ponte pedonale è utilizzato quotidianamento da molte persone come collegamento tra i quartieri di Giubiano e Bosto: fu realizzato nel 1920 ma da allora non sono stati eseguiti importanti lavori di ristrutturazione (L’ultimo lavoro di piccola manutenzione è del 2012). L’intervento costerà oltre 150 mila euro.

«Dopo la bella notizia di ieri dei fondi che il Governo darà a Varese per risolvere il tema viabilistico di largo Flaiano – afferma l’assessore Andrea Civati – la prossima settimana inizieremo anche un nuovo intervento proprio su via Magenta: il restauro del ponte pedonale che collega questa strada con via Nino Bixio e la zona dell’ospedale del Ponte. Lavori importanti che ci permetteranno di sistemare un’infrastruttura centenaria, un pezzo di storia di Varese che ogni giorno viene utilizzata da tantissimi pedoni».