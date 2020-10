Libri che diventano opere d’arte. Alla Boragno la mostra di Marica Casagrande

Quando entri in biblioteca e ti aggiri tra gli scaffali, smarrito, lei quasi ti prende per mano e ti porta nel suo mondo fatto di storie per grandi e bambini. Marica Casagrande è la responsabile della biblioteca di Azzate ma la sua passione per i libri va ben oltre il suo lavoro.

Ha creato una sezione per bambini davvero unica in provincia di Varese: ci sono centinai di volumi in tutte le lingue del mondo inglese, francese, spagnolo certo ma anche albanese, arabo, olandese, cinese, giapponese, turco, africano, singalese e khmer.

Poi ha preso l’abitudine di guardare i libri vecchi, usati e anche un po’ ammuffiti con un occhio diverso e li ha trasformati, dando loro nuova vita. E così, ad esempio, le pagine di un volume sono diventate “la terra” da cui spunta una piantina verde.

Oggi la collezione di “libri in-utili” di Marica Casagrande è diventata una mostra che sarà inaugurata venerdì 16 ottobre alle 18 alla Galleria Boragno (per partecipare occorre prenotarsi 0331 635753). L’esposizione resterà aperta anche sabato 17 e domenica 18 ottobre dalle 15 alle 20, a ingresso libero.

I “Libri In-Utili” di Marica Casagrande sono volumi utilizzati come materiali per opere d’arte, con tecniche varie: “Un libro o un oggetto attraggono la mia attenzione – spiega l’autrice – li osservo per un bel po’, appoggiati in qualche angolo, poi di colpo, all’improvviso, mi viene l’idea”.

All’inaugurazione parteciperanno il regista Fabio Bastianello e il fotografo Walter Capelli. Sarà inoltre presente Enzo Vignola, assessore alla Cultura del Comune di Azzate.