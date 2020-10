Lions e Terzo settore, completati gli incontri con Massironi

Con le ultime due videoconferenze svolte nei giorni scorsi il Comitato terzo settore e fondazioni ha completato i contatti con tutte le realtà che compongono il Distretto 108 Ib1 del Lions Clubs International, la più grande Associazione di Servizio Umanitario del mondo presente in oltre 200 paesi con 1.400.000 Soci.

Il Distretto 108 Ib1 nel corrente anno sociale 2020/2021 è guidato dal Governatore Lions Roberto Simone e opera nelle province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Monza Brianza e in sei comuni dell’Area Alto Milanese con 88 Lions Club e circa 2.500 Soci.

Il Comitato Distrettuale Composto dal Past Governatore Lions Carlo Massironi (foto) e dagli Officer Lions Marco Petrillo ed Elena Casero nel periodo dal 15 settembre al 16 ottobre u.s. ha svolto incontri illustrativi e informativi sui contenuti della Riforma del Terzo Settore, sugli adempimenti da attuare per iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS e sui benefici e obblighi che l’appartenenza agli Enti del Terzo Settore – E.T.S. comporta. Sono state coinvolte tutte le realtà amministrative che compongono il Distretto: Prima Circoscrizione Area Como, Seconda Circoscrizione Area Varese – Luino – Tradate – Gallarate, Terza Circoscrizione Area Busto Arsizio – Legnano, Saronno – Quarta Circoscrizione Area Lecco – Sondrio e Quinta Circoscrizione Area Monza Brianza e le Zone e Club inclusi in tali aree.

Sono stati incontri molto partecipati sia on line che diretti che hanno avuto scambi di pareri, informazioni e notizie per consentire ai Club di valutare l’adesione alla nuova normativa prendendo in esame i testi di Statuto Tipo, Regolamento Tipo per Club, Linee Guida/Vademecum e modelli amministrativi connessi che sono stati predisposti dal Gruppo di Lavoro “Terzo Settore e Area Fiscale” del Multidistretto 108 Italy con la collaborazione della Commissione Affari Legali e con l’approvazione del Consiglio dei Governatori e della Sede Centrale U.S.A.

Il Responsabile del Comitato distrettuale Lions Carlo Massironi, componente anche del Gruppo di Lavoro nazionale, ha espresso alcune considerazioni che riportiamo:

“La Riforma del Terzo Settore costituisce una svolta epocale per un Settore che per numero di Organizzazioni, Addetti, Volontari e Valori Economici sviluppati ha una notevole rilevanza per la Comunità nazionale.

La Legge Delega del 2016, il Decreto Lgs. del 2017 – Codice del Terzo Settore – ed una serie di norme e decreti successivi tra i cui quelli molto recenti stanno consentendo di avviare definitivamente questo importante progetto di innovazione. Nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro emesso in data 15 settembre 2020 che contiene la Definizione delle procedure e adempimenti di iscrizione degli Enti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e le successive attività operative.

Per il lionismo italiano è un’occasione decisamente importante per entrare nel’ambito degli Enti del Terzo Settore – E.T.S. e per rafforzare i principi di normalizzazione, uniformità, innovazione, trasparenza, correttezza, lungimiranza e democrazia che sono alla base del Servizio Sociale ed Umanitario svolto dall’Associazione.

La Cultura del Dono, la Coesione Sociale e il Sostegno alle Comunità, caratteristiche proprie delle attività lionistiche, potranno trovare ulteriore slancio e sviluppo”.