“Il mostro coraggioso” e il teatro per bambini di venerdì sera

Chi l’ha detto che dev’essere la domenica pomeriggio il momento giusto per proporre ai bambini uno spettacolo teatrale? A mettere in discussione la prassi ci provano gli attori di Progetto Zattera Teatro che propongono lo spettacolo “Il mostro coraggioso e altre storie” venerdì 9 ottobre alle ore 20.30 presso il Bakery Street di Cassano Magnago.

“Vogliamo provare a incentivare le famiglie a uscire per vedere teatro anche in giorni diversi dalla canonica domenica pomeriggio”, spiega Noemi Bassani che invita i bambini a farsi accompagnare da mamma e papà, nonni, o perché no, anche dagli zii.

I racconti inizieranno dalla messa in scena del “Mostro coraggioso”, liberamente ispirato all’omonimo albo illustrato.

Il protagonista è un mostro che non ha paura di niente ma spaventa tutti perché, semplicemente, si sente solo. Ricorda qualcuno?

Iniziativa adatta ai bambini dai 3 anni in su.

La partecipazione è a offerta libera ma è indispensabile la prenotazione scrivendo a prenotazionesociale@libero.it e avendo cura di indicare nome e cognome di ogni partecipante.