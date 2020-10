Nel weekend la posa del ponte bailey a Curiglia con Monteviasco

A pochi giorni dall’assegnazione della delega alla Viabilità ricevuta dal Presidente della Provincia di Varese, il consigliere Aldo Simeoni si è messo a disposizione dell’Ente per

affrontare i temi viabilistici da tempo programmati e per far fronte alle priorità del momento.

Dopo essere stato aggiornato sui lavori attualmente in corso, con particolare riferimento

alla costruzione di diverse rotatorie e di alcune piste ciclopedonali di competenza

provinciale, il consigliere, oltre a sincerarsi sullo stato di prosecuzione dei lavori, si è

soffermato sull’avanzamento delle progettazioni in corso in relazione ai diversi accordi

sottoscritti dalla Provincia di Varese.

Le avverse condizioni meteorologiche dei giorni scorsi che, a fronte prima di intense

piogge e poi di inusuali bufere di vento, hanno causato ingenti danni anche ad alcune

strade provinciali, hanno però inevitabilmente spostato la sua attenzione sulle condizioni di

percorribilità della rete stradale provinciale.

Consapevole della primaria necessità di ripristinare il collegamento, tuttora interrotto, con il

Comune di Curiglia con Monteviasco ieri ha effettuato un sopralluogo sul cantiere dellaS.P. 6 per verificare direttamente l’avanzamento dei lavori incontrando, nella stessa

occasione, il sindaco di Curiglia Nora Sahnane per un aggiornamento sugli interventi in

atto.

Con lo stesso sindaco ha potuto apprendere con soddisfazione che non solo i lavori

procedono come da programma, ma che tutto è pronto affinché nelle giornate del 10 e 11

ottobre, possa essere posato, a cura della Protezione Civile, il ponte Bailey.

“Da oltre una settimana abbiamo predisposto ogni opera di nostra competenza e propedeutica alla posa del ponte in ferro provvisorio e quindi il cantiere è pronto per accogliere la sua messa in opera che sarà effettuata direttamente dalla Protezione Civile – ha affermato il consigliere -. Il nostro auspicio è che tutto si completi nel fine settimana e che, da lunedì prossimo, il transito degli autoveicoli possa essere ripristinato affinché, per quanto possibile, i disagi riconducibili alla accessibilità del Comune possano essere significativamente ridimensionati. Il mio impegno sarà poi quello di portare a termine i lavori con sollecitudine”.

In questa sua prima uscita sul territorio il consigliere Simeoni ha approfittato dell’occasione per incontrare anche il sindaco di Agra Luca Baglioni e per visionare con soddisfazione alcuni cantieri stradali progettati, appaltati e in corso di realizzazione da parte del settore Viabilità.