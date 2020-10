Plotter Fuji: precisione e professionalità unica nel suo genere

Sei alla ricerca di un plotter per il tuo lavoro? Non possiamo allora che consigliarti di prendere in considerazione i plotter Fuji, strumenti questi altamente professionali che consentono di ottenere nitidezza di stampa, colori brillanti, risultati estremamente realistici. Sono plotter innovativi, progettati basandosi sulle nuove tecnologie e su anni e anni di ricerche, proprio quello che ci vuole per stampe impeccabili, anche in grande formato ovviamente.

Plotter Fuji, una precisione estrema

Sono molti i plotter oggi disponibili in commercio che consentono di ottenere delle stampe davvero molto ben realizzate. Alcuni di questi plotter però creano delle piccole sbavature, che magari non sono visibili ad occhio nudo, ma che poi alla fine rendono un lavoro poco preciso, poco attivante, di sicuro da non considerarsi come il migliore in assoluto. Se non vuoi correre un rischio di questa tipologia, i plotter Fuji sono la scelta ideale.

Nessuna sbavatura, ma anzi linee perfette, precise, colori nitidi e ben posizionati. Ma attenzione, non è solo il plotter in sé a garantire tutto questo. I plotter Fuji sono infatti progettati per lavorare all’unisono con gli inchiostri Fuji originali. Si tratta di due elementi dello stesso processo che lavorando insieme possono garantire i risultati suddetti. Scegliendo inchiostri non originali, ecco che il plotter non può garantire le migliori performance.

Questo è importante sottolinearlo, perché molte persone credono che i brand più importanti investano i loro soldi e le loro energie esclusivamente nei plotter. Non è affatto così, le stesse identiche energie sono investite anche nella ricerca di inchiostri sempre più performanti e i test vengono effettuati in combinazione, plotter più inchiostri, così da poter garantire per ogni macchinario l’inchiostro più adatto, quello che con quel macchinario si sposa davvero alla perfezione.

Plotter Fuji, quando la professionalità è tutto

Essere professionali oggi come oggi significa affidare i propri prodotti a realtà specializzate, debitamente selezionate tra le migliori. In questo modo il cliente finale può acquistare i plotter migliori grazie all’aiuto di venditori che sanno aiutarlo nella scelta, che sanno indirizzarlo verso il modello più adatto per le sue specifiche esigenze. Impossibile commettere un errore di valutazione! Impossibile scegliere un plotter che non va bene per il proprio lavoro! Il bello poi è che spesso le realtà su cui Fuji ha deciso di fare affidamento corrono oggi sul filo del web. I migliori plotter e inchiostri Fuji possono essere acquistati online, su siti dove è semplice anche richiedere informazioni o prendere eventualmente appuntamento con un venditore, tutte richieste che si effettuano in pochi click appena. Niente male dato che siamo sempre tutti di corsa!

Essere professionali oggi come oggi significa dare vita a macchinari che sono robusti, resistenti, capaci di durare a lungo nel tempo senza che vi sia bisogno di sostituirli chissà quante volte nel corso degli anni. Significa però anche essere amici dell’ambiente in cui viviamo. Anche quest’ultimo punto è importante dato che plotter e altri macchinari per la stampa hanno avuto in passato una cattiva influenza sulla salute del pianeta. Fuji lo sa molto bene e infatti ha deciso di inserire nei suoi plotter una tecnologia di polimerizzazione UV che sfrutta luci LED, a basso consumo energetico.