Rescaldina, La Tela si tinge di giallo per la cena con delitto

Cena con delitto venerdì 16 ottobre all’osteria sociale La Tela di Rescaldina. Le sale dell’immobile sottratto alla criminalità organizzata si aprono al teatro con la compagnia “Gli Autodidattili” di Cerro Maggiore che metterà in scena il più classico dei gialli ambientato nella Milano bene degli anni Cinquanta. Otto i sospettati della morte del direttore di un ristorante: una moglie indifferente, una figlia svampita, un genero teppista, una bisnonna narcolettica, un dottore indeciso, una cameriera bugiarda, una suocera appariscente e una vicina di casa invadente. E tra gli otto indiziati di omicidio sarà compito dei commensali trovare il vero colpevole.

In tavola, lo chef de La Tela prepara un menù speciale, con i grandi classici della cucina italiana: apertura con una selezione di formaggi e salumi, cavatelli all’Amatriciana come primo, quindi uno spezzatino di manzo con l’immancabile polenta. Per chiudere in bellezza, il tiramisù. A richiesta viene proposta anche un’alternativa vegetariana (costo 30 euro compreso di acqua, vino e caffè).

Inizio alle 20, prenotazione obbligatoria.