Roccuzzo non ce la fa, esce da XFactor a un passo dai live

Non ce l’ha fatta, anche se con la sua interpetazione di “La notte” di Arisa ha emozionato ancora una volta Emma Marrone.

Roccuzzo, siciliano ma da qualche anno trapiantato a Luino, che ha più volte emozionato la sua potenziale coach, Emma, con la sua voce potente e particolare, non ha però passato l’ultimo filtro dei “Last Call“.

Emma gli ha detto di no con l’ultima lacrima in tasca, preoccupata più che per il suo indubitabile talento vocale, per la sua fragilità: che però non gli ha impedito di fare un lungo viaggio inseguendo il suo sogno, che è comunque a portata di mano.

Molti in questo senso i commenti di delusione sulla pagina Facebook di XFactor Italia, per l’eliminazione di una delle voci più originali dell’edizione.