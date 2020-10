Sabato i funerali del dottor Liati

Si terranno sabato 24 ottobre, alle 14:00, i funerali del dottor Alessandro Liati, amatissimo medico pediatra che ha curato generazioni di bambini all’ospedale di Gallarate.

L’ultimo saluto al medico – scomparso all’età di 89 anni – si terrà nella chiesa di Santa Maria del Cerro a Cassano Magnago (in via Leonardo Da Vinci-via Oltrona Visconti).

Il dottor Liati era molto amato per il suo carattere, franco e simpatico, con uno stile in grado di abbattere il “muro” tra medico e paziente: per questo moltissimi oggi lo piangono. «Perdiamo come Città una grande persona, un uomo appassionato, simpatico e un grande professionista» ha detto il sindaco di Cassano Nicola Poliseno.

Liati era molto conosciuto anche per la sua passione per l’alpinismo: iscritto al Cai Gallarate dal 1947, era stato protagonista di diverse spedizioni tra cui quella – mitologica – al Cerro Torre nel 1974.