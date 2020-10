Saronno, Pierluigi Gilli nominato presidente del consiglio comunale

Il primo consiglio comunale dell’amministrazione del neo sindaco Augusto Airoldi si è aperta con l’elezione di Pierluigi Gilli, sindaco emerito della città degli amaretti, a presidente del consiglio: proposto dal Pd, appoggiato da Obiettivo Saronno e da Forza Italia, Gilli è stato eletto con 17 voti su 22 (sua figlia Marta si è astenuta, Lega e Fdi hanno votato scheda bianca).

Vice presidente è stato nominato il consigliere del Partito Democratico Francesco Licata.

Nel suo discorso, Gilli, che ha affermato di essere emozionato per l’ampio consenso ricevuto, ha detto che «la sfida è che questo consiglio comunale si alla piazza ideale per la ricomposizione degli animi e la collaborazione di tutti i saronnesi, per difenderci insieme nell’emergenza e porre le basi di un corale rinascimento della nostra comunità materiale e spirituale – ha detto Gilli -. Mi adopererò per suscitare un concorso id opinioni utile per la città, nel rispetto dei ruoli e delle linee direttive dettate dal sindaco. Pirandello scriveva in Uno nessuno e centomila: “Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti”: in questa epoca complicata, diamoci da fare perché i saronnesi ci riconoscano nei nostri volti e non nelle grottesche maschere di politicanti. Buon lavoro e sempre viva Saronno».