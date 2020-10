Sequestrati a Biasca 40 kg di marijuana e 260 piantine, arrestate due persone

Due cittadini svizzeri, un 57enne e un 30enne, sono stati arrestati per un importante traffico di marijuana nell’ambito di un’inchiesta svolta in collaborazione con la Polizia comunale di Biasca e con i servizi antidroga della Polizia della città di Bellinzona. La contestuale perquisizione avvenuta in un edificio in Riviera ha permesso di rinvenire una quarantina di chili di marijuana e una coltivazione indoor composta da oltre 260 piantine di canapa. Le principali ipotesi di reato nei confronti dei due arrestati (che nel frattempo sono tornati a piede libero per decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi) sono di infrazione aggravata subordinatamente semplice, nonché contravvenzione, alla Legge federale sugli stupefacenti. L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni.