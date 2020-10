Da Sialuys a Balla: i numeri di maglia dei giocatori del Varese

Ci sono l’1 al portiere titolare, il 6 al centrale difensivo, il 9 al bomber, il 10 al regista: è abbastanza nel segno della tradizione la numerazione delle maglie scelta dai giocatori del Città di Varese per questo – martoriato – campionato di Serie D iniziato a Sestri Levanti per la squadra di Sassarini e poi stoppato in ben tre occasioni a causa della pandemia.

Mercoledì 14 i biancorossi torneranno in campo – si spera – contro il PDHAE inaugurando così il prato di Masnago e per l’occasione la società del presidente Amirante ha comunicato i numeri che i giocatori del Varese porteranno sulla schiena per il 2020-21. Un’occhiata ai più significativi: capitan Viscomi avrà il 13 già indossato a Cesena e Foggia mentre Ovidijus Sialuys – promettente portiere lituano – si è aggiudicato il tradizionale “1”.

Quasi obbliga la scelta di Salvatore Lillo, bomber designato della squadra, pronto a vestire il 9 mentre il 10 è andato al maestro delle geometrie e dei tempi di gioco, Donato Disabato. Un altro attaccante da cui Sassarini si attende molto, Ameth Fall, ha preso invece il 14 “pavolettiano”. Il 21 che fu di Giulio Ebagua sarà invece vestito da un mediano, il giovane friulano Paolo Snidarcig. Le cifre più alte e meno consuete sono invece quelle scelte – in ordine crescente – dal franco-camerunese Hervé Otelè (77), da Helios Minaj (80) e dall’ala Besmir Balla: quest’ultimo ha preso il numero più elevato a disposizione, il 99.

1 Ovidijus SIALUYS

2 Tommaso POLO

3 Davide PETITO

5 Gianluca PARPINEL

6 Matteo SIMONETTO

7 Andrea ADDIEGO MOBILIO

8 Manuel ROMEO

9 Salvatore LILLO

10 Donato DISABATO

11 Alessandro Julien CAPELLI

13 Francesco VISCOMI

14 Ameth FALL

17 Sehyun BEAK

18 Francesco NICASTRI

20 Kenneth Obinna MAMAH

21 Paolo SNIDARCIG

22 Marco LASSI

23 Francesco MAPELLI

25 Alessandro NEGRI

27 Davide MALVESTITI

29 Giovanni SCAMPINI

33 Riccardo AMMIRATI

77 Hervè OTELÈ

80 Elios MINAJ

99 Besmir BALLA