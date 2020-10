Time to start: le opere esposte nel porticato di Palazzo Estense

Dopo la mostra diffusa in città sui muri e sulle paline alle fermate degli autobus le opere di “Time to start” saranno allestiste nel porticato di Palazzo Estense, via Sacco 5 Varese, dal 26 ottobre al 9 novembre 2020.

L’evento performativo promosso dall’Associazione WgArt con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto, Comune di Varese Assessorato risorse per la crescita, politiche giovanili e partecipazione; e la collaborazione di Move srl. si conclude presentando al pubblico tutte le opere nella loro completezza.

In mostra i 20 lavori degli artisti invitati dall’Associazione che sono state realizzate nel segno della rinascita: Ale Senso, Aloha Project, Fausto Bianchi, Andrea (Borse) Borsetto, Laura Calò, Andrea Casciu, Gep Caserta, Collettivo Fx, Enrico Colombo, Diecii, ELEuro, Camilla Falsini, Mr Fijodor, Simone Giorgio, Luogo Comune, Pao, ReFreshInk, SeaCreative, Sten Graffiti, Chiara Zocchi.

Le opere sono state talmente apprezzate, che tre sono state svitate e portate via da sconosciuti. L’Associazione ha prontamente provveduto a far ristampare le opere che saranno esposte il prima possibile.

La mostra è corredata da un catalogo, disponibile gratuitamente, con la riproduzione di tutte le opere.

Con l’hashtag #timetostart si potrà condividere la mostra sui canali social.