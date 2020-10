Trasferta senza lo straniero per i Mastini a Caldaro

Il netto KO all’esordio (3-7 contro il Bressanone) non deve “smontare” l’entusiasmo che ha accompagnato i Mastini Varese a questa nuova stagione di difficile “costruzione” tra le complicazioni per il Covid-19 e quelle legate all’impossibilità di utilizzare il PalAlbani. L’anno sportivo è lungo (speriamo…) e il tempo per recuperare c’è ben sapendo che questa prima parte di torneo sarà in salita specie quando di fronte ci saranno formazioni più pronte e allenate di quella di coach Devèze. (foto: Mastini/T. Munerato)

Una di queste sembra essere il Caldaro, che ospiterà domani (sabato 10 ottobre) i gialloneri con primo ingaggio previsto alle 19,30: i Lucci sono partiti con il piede giusto espugnando Como con un netto 2-7 e attendono i Mastini con il pronostico dalla propria parte. Vanetti e compagni, però, non devono pensare di partire battuti: la rosa giallonera è comunque ampia e valida mentre le eventuali assenze – anche pesanti – non devono incidere in modo negativo su chi invece scenderà sul ghiaccio.

Purtroppo Devèze non avrà a disposizione l’unico straniero, Francis Drolet: l’attaccante canadese è alle prese con lungaggini burocratiche relative al visto e anche per questa volta dovrà restare ai box, anche se c’è un certo ottimismo perché possa tornare a disposizione per la terza giornata (Varese-Unterland). Nel reparto avanzato rientrerà invece l’esperto Daniele Odoni mentre rimane il dubbio sul portiere: Tura ha raggiunto la squadra – aveva avuto problemi lavorativi – ma ha pochissimo allenamento alle spalle, potrebbe andare in panchina lasciando però a Davide Bertin il ruolo di titolare per questa occasione.

Il Caldaro, formazione storica di questa categoria, presenta diversi uomini di alto profilo per la IHL e, rispetto al Varese, ha potuto prepararsi in modo corretto al torneo con una serie di amichevoli che hanno permesso alla Rothoblaas di oliare i meccanismi e di rendere al meglio sul piano fisico e su quello del pattinaggio. Il finlanese Virtala e il bomber Michael Felderer hanno già fatto i fuochi d’artificio a Como mentre in porta i Lucci possono alternare Morandell e Andergassen trovando comunque buona sicurezza alle spalle della difesa.

A Caldaro arbitreranno i signori Bagozza e Tirelli mentre i tifosi gialloneri potranno ascoltare la cronaca su Radio Village Network. A Cavalese invece non si giocherà perché un giocatore del Merano è risultato positivo al Covid-19 e così la partita tra la Valdifiemme e le Aquile è stata rinviata.