Un “Bisonte” sulla strada della Uyba: biancorosse ancora incomplete

Dopo la vittoria di mercoledì sera nel recupero della partita contro Brescia, la Unet e-work Busto Arsizio si prepara ad affrontare Il Bisonte Firenze nella partita di domenica 25 ottobre, tra le mura amiche del palazzetto di Viale Gabardi. Un match che si disputerà purtroppo a porte chiuse e che prenderà il via alle ore 17.

Le toscane, guidate dall’ex di turno, ovvero coach Marco Mencarelli (quattro stagioni in biancorosso, con la vittoria di una Cev Cup) hanno attualmente sette punti in classifica, uno più di Busto Arsizio e cercheranno di strappare alle farfalle tre punti preziosissimi. La Unet, dal canto suo, si prepara ad affrontare un periodo dove si troverà a giocare, tra campionato e CEV, praticamente ogni tre giorni (pandemia permettendo…) ed è alla ricerca di un riscatto in una stagione partita decisamente in salita sia per motivi tecnici sia anche per cause sanitarie.

Mencarelli

A tal proposito, la Uyba è in attesa dell’esito del tampone di controllo di coach Fenoglio, che in caso di negatività, potrà tornare subito in panchina; è invece ancora prevista una giornata di stop per Poulter, Piccinini e Stevanovic che stanno completando i controlli medici richiesti per tornare in campo dopo essere guarite dal Covid. In campo quindi dovrebbe scendere la stessa formazione vista a Brescia, con Bonelli in regia, Mingardi opporta, Gennari e Escamilla in attacco, Olivotto e Herrera Blanco al centro, Leonardi libero. Chiaramente Busto non può opporre tutte le proprie armi al Bisonte, però il sestetto visto al PalaGeorge ha dimostrato di poter incamerare punti assai utili per la classifica. Sul fronte opposto Mencarelli schiererà la formazione composta dalla regista Cambi in diagonale con Nwakalor, Van Gestel e Guerra in banda, Alberti e Belien al centro; il libero infine sarà Venturi.

Alla vigilia della gara, è Asia Bonelli a concedere un’opinione, e lo fa da MVP della gara contro Brescia. La giovane palleggiatrice tiene alta la concentrazione sulla sfida di domenica: «Il Bisonte è una buona squadra, molto giovane e in crescita, da non sottovalutare. Noi abbiamo bisogno di punti, di fare bene e abbiamo tanta, tanta voglia di vincere. Firenze però è una squadra che non molla: dobbiamo essere brave a mantenere la concentrazione anche sulle azioni lunghe. Per riuscire a batterla ci vorrà testa, oltre che cuore».

Unet e-work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze Unet e-work Busto Arsizio: 3 Olivotto, 6 Gennari, 7 Bonelli, 8 Gray, 9 Leonardi (L), 11 Mingardi, 13 Cucco, 14 Galletti, 17 Escamilla, 18 Bulovic, 23 Herrera Blanco. All. Fenoglio (Musso).

Il Bisonte Firenze: 1 Enweownu, 2 Vittorini, 3 Cambi, 4 Lazic, 7 Van Gestel, 8 Alberti, 9 Panetoni, 10 Hashimoto, 11 Belien, 12 Guerra, 14 Kone, 15 Nwakalor, 16 Acciarri, 17 Venturi. All. Mencarelli.

Il programma (7a giornata)

Imoco Volley Conegliano – Saugella Monza (sabato 24, ore 20,30); Unet E-Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze; Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara (sabato 24, ore 21); Zanetti Bergamo – Bartoccini Fortinfissi Perugia; Banca Valsabbina Millenium Brescia – Reale Mutua Fenera Chieri (sabato 24, ore 18).

Rinviata: Delta Despar Trentino – Bosca S.Bernardo Cuneo

Riposa: Casalmaggiore