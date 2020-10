Un caso di Coronavirus, chiusa l’Anagrafe di Cardano

Un caso di positività al Coronavirus ha imposto la chiusura del Comune di Cardano nella giornata di lunedì 26 ottobre e richiede ancora la sospensione del servizio dell’ufficio anagrafe.

È proprio all’anagrafe – l’ufficio per antonomasia del Comune, quello più conosciuto dal cittadino medio – che si è registrato un caso di positività. «È stato fatto il tampone a tutti i dipendenti dell’ufficio e l’anagrafe è adesso sospesa» spiega il sindaco Maurizio Colombo.

«Già ieri abbiamo fatto sanificare tutti gli ambienti del municipio e degli altri edifici» che stanno intorno e compongono la “collinetta” del Comune (la bibioteca, la sala pubblica, ecc).

A Cardano al Campo si registrano in totale 43 casi di positività al Coronavirus, anche se non ci sono dati più dettagliati sulle condizioni delle persone, ad esempio su eventuali ricoverati. «Purtroppo non è un dato che ci viene fornito da Ats»dice il sindaco «anche se sarebbe forse il dato che più ci dà la misura della gravità». Secondo Colombo circa «il 70% è sotto i 60 anni». Cardano era a un livello basso di contagio, «poi tra giovedì, venerdì e sabato abbiamo registrato una impennata».

Sono una sessantina, invece, le persone in quarantena, non registrate come positive ma isolate per escludere rischi di contagio. Ad esempio ci sono due classi di quinta delle scuole primarie, lasciate a casa dopo che era stato registrato un caso di positività. «Qui siamo sempre in contatto con il dirigente».