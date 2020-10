Un dipendente comunale di Como positivo al Coronavirus

Il municipio di Como è in allerta a causa di un dipendente comunale risultato positivo al Coronavirus giovedì 15 ottobre. Subito è scattato il protocollo di sicurezza aziendale, con la comunicazione immediata all’Ats di tutte le informazioni necessarie riguardo il dipendente coinvolto.

«In base alle informazioni acquisite – tranquillizza però l’amministrazione comunale -, Ats ha stabilito che non sono necessarie misure di isolamento o quarantena per le persone con cui il dipendente si è relazionato sul posto di lavoro, in quanto i contatti sono avvenuti sempre indossando la mascherina, non sono stati ravvicinati e non sono stati prolungati».

Un secondo dipendente con sintomi lievi – che potrebbero essere ricondotti al Covid – si è sottoposto giovedì stesso al test ed è in attesa dell’esito. Anche in questo caso, come previsto dal protocollo aziendale, sono state acquisite e condivise con Ats le informazioni necessarie. «In attesa della risposta di Ats . conferma l’amministrazione -, da queste informazioni si presume che come per il primo caso, anche qualora risultasse positivo, non siano necessarie misure di isolamento per le persone con cui è entrato in contatto nella sede comunale».