I voti alla Pro Patria: Lombardoni guida la difesa, Parker ancora a segno

GRECO 7: Sicuro in uscita, salva il risultato sul colpo di testa di Duca nel finale

MOLINARI 6,5; La condizione non può essere la migliore dopo il lungo stop ma è difficile trovarlo fuori posizione e la scivolata per fermare Bariti in area vale tanto

LOMBARDONI 7: Un gigante: sembra capire in anticipo dove andrà l’azione. Sempre presente, non sbaglia un intervento

SAPORETTI 6: Combatte e si fa sentire, cala nel finale

Boffelli 6,5: Entra e mette ordine nella difesa

COTTARELLI 6: Prestazione ordinata, anche se qualche volta si fa tagliare fuori. Prestazione comunque ok

NICCO 6,5: Lotta e fa sentire la sua esperienza in mezzo al campo. Nel primo tempo, quando ne ha, riesce a fare buon raccordo tra centrocampo e attacco

Gatti 6: Entra per alzare i centimetri della difesa e di testa dà il suo contributo

FIETTA 6,5: Fascia di capitano al braccio, trova anche il gol, fortunato ma importante. Partita di sacrificio

GALLI 6,5: Bene da mezzala e da esterno. Continua ad alternarsi nei due ruoli con profitto

PIZZUL 6: Chiamato in campo a pochi minuti dall’inizio per l’infortunio di Colombo, sembra non entrare in partita da subito. Lavoro al servizio del gruppo

Brignoli 6: Non riesce a incidere, si mette in mezzo a far legna

KOLAJ 6,5: Il secondo gol va a tabellino con Parker ma metà del merito è suo. Peccato per le due occasioni non concretizzate nella ripresa

Le Noci 6: Poche palle giocate, entra nel momento più difficile

PARKER 7: Una gara di lotta e fisico. Si fa trovare pronto a mettere in rete

Castelli 5: Non ci capisce molto. Entra nel finale ma non riesce a dar respiro alla squadra