Il 118 interviene con l’elicottero a Crenna di Gallarate

Il sistema Areu-118 ha inviato ambulanza ed elicottero per soccorrere una donna di mezza età che si è sentita male a Crenna di Gallarate, in via dei Mille.

L’allarme è scattato poco prima delle 17.30 e sul posto la centrale del 118 ha inviato immediatamente anche l’elisoccorso in codice rosso. Sul posto è stato “verricellato” un medico.

L’intervento è ancora in corso.

Contrariamente a voci diffuse, non si tratta di un incendio: non c’è stato alcun intervento dei vigili del fuoco (impegnati invece mezz’ora prima in zona Azalee, per un soccorso persona in abitazione).