309 positivi a Somma Lombardi , 7 i ricoverati

Sono 309 i cittadini di Somma Lombardo attualmente positivi al Coronavirus. «Sette sono i nostri concittadini ricoverati in ospedale» ha detto il sindaco Stefano Bellaria, che ha mandato i suoi auguri speciali a Dina Marchetti, «di quasi cento anni, la più giovane studentessa della Uate».

Dall’inizio della pandemia sono 16 i decessi registrati a Somma Lombardo, 235 guariti dall’inizio della pandemia

Bellaria ha anche fatto un aggiornamento sulle scuole in quarantena: sono in isolamento gli alunni di 4 classi presso “Buratti” e “Secondo Mona”, è stata chiusa in via cautelativa la scuola dell’infanzia di Maddalena, isolate anche una classe alle “Rodari” e tre classi alle “Leonardo da Vinci”.

Riattivato il servizio di consegna gratuita di pasti e farmaci a domicilio.