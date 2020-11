Alfieri: “Bene l’utilizzo dei militari per affrontare l’emergenza sanitaria”

«Il ministero della difesa è intervenuto prontamente in provincia di Varese e in Lombardia per aiutare i nostri territori ad affrontare l’emergenza sanitaria» dichiara il senatore del Partito Democratico, Alessandro Alfieri.

«Ho partecipato ieri ad una riunione al Ministero della difesa – prosegue il senatore varesino – nella quale è stato confermato l’impegno dei medici e degli infermieri militari che ad oggi rendono possibile il pieno funzionamento dei punti tamponi di Malnate (Fontanelle) e Cassano Valcuvia e il check point clinico nella caserma “Ugo Mara” di Solbiate Olona».

«Inoltre il Ministro della difesa Guerini – conclude Alfieri – ha dato la sua disponibilità ad ulteriori interventi sul nostro territorio qualora dovesse pervenire da Regione Lombardia ufficiale e dettagliata richiesta alla protezione civile. Ciò a dimostrazione della vicinanza del Governo alla provincia di Varese in questo momento così delicato».