A Bardello 37 i cittadini positivi e due classi in quarantena

Cresce il numero di positivi nella comunità di Bardello. Attualmente sono 37 mentre altre 21 persone sono in isolamento domiciliare: « Fortunatamente si tratta di cittadini non gravi – spiega il vicesindaco Monica Maestroni – sono stabili, chi con febbre, altri con lievi sintomi come mancanza di olfatto e gusto o male le ossa. Alcuni sono in attesa di fare il tampone. Certo che in una comunità di 1600 residenti è una percentuale abbastanza alta».

Nel comune rimane aperta la scuola primaria anche se due classi sono in quarantena. È attivo il servizio di spesa a domicilio per coloro che non possono muoversi e non hanno aiuti.