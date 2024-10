Al via le candidature per la Academy Conducenti: il corso gratuito di Autolinee Varesine che offre un lavoro dal primo giorno di scuola

Sono aperte le candidature per partecipare alla quinta edizione del corso di formazione “Conducente mezzi per trasporto persone”. Autolinee Varesine ed Enaip Varese, visto il successo delle quattro edizioni già proposte, hanno infatti avviato l’iter di selezione per la ricerca di candidati da inserire nell’edizione dell’Academy Conducenti che prenderà il via nel primo trimestre del 2025.

La proposta formativa, avviata ad inizio del 2023, è valsa all’azienda dei traporti anche il premio “Vaicolbus Academy” rilasciato da Anav (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) per il forte carico innovativo della stessa.

Il percorso prevede una parte di formazione in autoscuola, che ha come obiettivo il conseguimento della patente D e il Certificato di qualificazione Conducente (CQC persone), ma anche una serie di ore in aula con Enaip e Autolinee Varesine dove i candidati verranno formati su tutto ciò che riguarda le dinamiche aziendali, la sicurezza sul lavoro, il primo soccorso e altri argomenti utili nello svolgimento della mansione di conducente di autobus.

«Questa è una delle strategie che mettiamo in campo, ormai da diversi mesi, per ovviare alla cronica carenza di autisti: una problematica serissima che, solo a livello nazionale, comporta una mancanza di decine di migliaia di professionisti sia nel settore del trasporto pubblico locale, sia nel settore dei servizi di noleggio e turismo – spiegano da Autolinee Varesine – La collaborazione con una realtà solida come Enaip è davvero fondamentale: gli iscritti ricevono una formazione a tutto tondo, oltre a quella puramente teorica sulle patenti. Siamo davvero contenti, infatti. per i ragazzi che hanno già superato gli esami e hanno preso servizio sulle nostre strade negli ultimi mesi».

Le candidature dovranno pervenire unicamente mediante l’invio di un curriculum vitae aggiornato e completo all’indirizzo mail assunzioni@autolineevaresine.it entro e non oltre il mese di novembre 2024.

La selezione è rivolta unicamente a soggetti disoccupati e verrà data priorità alle candidature di giovani sotto ai 35 anni e in seguito ai candidati con età maggiore. Verrà effettuato un colloquio di persona presso la sede di Bardello di Autolinee Varesine nel mese di novembre, dove verrà presentato ai candidati il piano formativo e dove verrà loro fatta una panoramica sul lavoro che andranno a svolgere una volta conseguiti i titoli necessari.

Il corso è gratuito per i partecipanti, che vengono assunti a tempo determinato con contratto autoferrotranvieri sin dal primo giorno di avvio della formazione; una volta abili alla guida il contratto di lavoro verrà trasformato a tempo indeterminato.

«È un’opportunità lavorativa molto interessante, soprattutto in considerazione del costo di una patente superiore come la D e del relativo CQC – spiegano in Autolinee Varesine – ottenere questi titoli oggi ha un costo proibitivo per la maggior parte dei giovani e avere la possibilità di conseguirli a titolo completamente gratuito, e per di più mentre si viene retribuiti, non è cosa da tutti i giorni».