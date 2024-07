Gli ultimi pescatori del Lago di Varese: “Prima era un lavoro, oggi lo facciamo solo per passione”

Tre uomini che insieme fanno 265 anni di età. È l’identikit degli ultimi pescatori del Lago di Varese, testimoni di un mestiere antichissimo ma destinato a sparire. Insieme ad AlfaNotizie – la testata online dedicata al mondo dell’acqua- vi proponiamo questa intervista realizzata con uno di loro, Gianfranco Zanetti.

Una chiacchierata a 360 gradi con la divulgatrice scientifica Antea Franceschin per raccontare la vita sulle acque del lago di questa professione che oggi ha un sacco di ostacoli: dai pesci infestanti ai cormorani, dai gamberi della Louisiana alla vendite sul mercato.

Sono lontani i tempi in cui in queste acque si pescavano 600 quintali di pesce persico all’anno e come siamo arrivati a questo punto lo racconta direttamente chi c’era. «Noi siamo solo in tre -racconta Franco- ma di altri pescatori di fatto ce ne sono migliaia»

Ecco qui sotto l’intervista compleata. Per problemi di visualizzazione clicca qui per andare direttamente su YouTube)