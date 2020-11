BTicino si aggiudica il Premio Copernico40

Nel corso del convegno Cantieri d’Italia, organizzato da il Quotidiano Immobiliare e divenuto in breve tempo uno dei principali momenti di incontro per tutta la building community, è stato conferito a BTicino il Premio Copernico40. (Nella foto Franco Villani amministratore delegato BTicino)

Giunto ormai alla quinta edizione, il prestigioso riconoscimento viene assegnato all’azienda manifatturiera che nel corso dell’anno si è meglio integrata con il settore immobiliare, nello sviluppo e nella realizzazione di iniziative sia in Italia che a livello internazionale.

«Siamo davvero onorati per il conseguimento di questo Premio – ha dichiarato Franco Villani, amministratore delegato di BTicino -. Il mondo del real estate è divenuto per noi sempre più strategico. Esser presenti in progetti ad alto valore o poter fornire il nostro contributo in interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana è sfidante ma al tempo stesso stimolante. Tecnologia e funzionalità, ma anche personalizzazione e supporto strategico, questo è il nostro approccio al settore immobiliare. Il Premio Copernico40 è un ulteriore stimolo a proseguire in questa direzione».

Per rispondere con efficacia e tempestività all’evoluzione del mercato e alle richieste di tutti gli attori del real estate, BTicino ha creato un team di professionisti dedicati. Obiettivo del team è quello di porre le condizioni per una collaborazione efficace in tutte le fasi del progetto, dallo studio fino alla sua realizzazione, così da applicare tecnologie e competenze innovative, e personalizzare le soluzioni in base alle esigenze di ogni singolo cliente. Nell’ultimo anno BTicino ha preso parte ad importanti interventi immobiliari quali, tra altri, Torre Milano, Aurora, City Life e Cà delle Alzaie.

BTicino, capofila del Gruppo Legrand in Italia, presente sul perimetro nazionale con una struttura organizzativa che comprende 10 insediamenti industriali, con la sede principale a Varese, 9 centri di ricerca e sviluppo e oltre 2.700 collaboratori, opera sul mercato italiano con le offerte delle marche principali BTicino, Legrand e IME.