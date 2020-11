Casciago, un arresto e tre denunciati per droga

Spaccio di droga ad amici e clienti: è successo nella serata di ieri quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne disoccupato di Casciago, già noto poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare i militari dell’Arma, a seguito di mirata attività info – investigativa, hanno

proceduto al controllo del giovane disoccupato, nell’atto di cedere 52 grammi circa di marijuana a tre giovani ventenni varesini, che sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Successiva perquisizione locale effettuata presso l’abitazione del 25enne, ha consentito di rinvenire ulteriori 34 grammi di erba , celati all’interno della cucina, la somma contante di 520 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento d’attività di spaccio e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, il tutto posto sotto sequestro in attesa di successive analisi qualitative della sostanza.

L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a

disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.