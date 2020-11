Il Circolo Risorgimento di Gazzada chiude. “Ripartiremo con grandi novità”

Il “Circolino” di Gazzada Schianno chiude, ma è solo un arrivederci. Luogo per un pranzo veloce, una cena tipica o una partita a biliardo, il circolo è sempre stato un punto di riferimento e di svago per molti gazzadesi. Qualche giorno fa, però, la porta si è chiusa e per un po’ non si riaprirà.

Il contratto con l’attuale gestore stava per scadere: i tempi sono solo stati anticipati, come spiega la presidentessa della cooperativa Elena Rapetti: «Il contratto sarebbe scaduto a marzo dell’anno prossimo. La chiusura è avvenuta solo con qualche mese di anticipo. La cooperativa che gestisce il circolo non può che ringraziare Michele Ponzio che si è occupato dell’organizzazione del locale fino a qualche giorno fa. Dal canto nostro stiamo già raccogliendo le candidature per trovare un nuovo gestore. L’idea è di tornare un po’ alle origini: stiamo cercando qualcuno che sappia coniugare la buona cucina con la missione sociale e culturale della cooperativa. Chi subentrerà dovrà insomma avere una visione ampia e proporre anche qualcosa che tenga conto della funzione che hanno sempre avuto il circolo e la cooperativa, ovvero diventare luogo di incontro e di scambi culturali. Abbiamo già qualche candidatura, ma siamo pronti ad accoglierne altre».

E così il “Circolo Risorgimento”, fondato nel 1927, dovrebbe riaprire rinnovato nella formula: almeno questo spera il Cda della cooperativa. «Ci sono alcune aspetti da mettere a punto, ma siamo ottimisti. Troveremo il modo per ripartire».