Chiude il self-service Ristoflunch a Gazzada

Dopo il Tourlè arriva un’altra brutta notizia per tante persone. Il Ristoflunch ha chiuso il self-service pizzeria a Gazzada Schianno. Il locale sulla provinciale 341 in direzione Castronno era un punto di riferimento per tantissime imprese e per lavoratori.

“Non chiudiamo l’attività, ma ci spostiamo a Oggiona – ci racconta Vincenzo, il titolare dell’azienda – L’affitto di Gazzada era troppo alto e in un momento difficile come quello che abbiamo passato e stiamo ancora vivendo la proprietà non ci è venuta incontro. Noi lavoriamo per scuole e aziende e quel servizio continueremo a farlo. Come quello del catering a feste e iniziative che ora è fermo. Abbiamo preferito salvaguardare i posti di lavoro e spostarci che non continuare a pagare cifre altissime per uno spazio che non stiamo utilizzando”.

Il Ristoflunch garantiva un servizio di ristorazione popolare per un alto numero di clienti prima che arrivasse il covid. Poi la crisi e soprattutto i tanti lavori per garantire la sicurezza. Investimenti che Vincenzo e la sua squadra avevano affrontato serenamente pur sapendo che i margini per l’azienda si contraevano sempre più. Ora è arrivata la scelta finale però.

In settimana il trasloco definitivo e dopo il trasferimento della pasticceria di fianco al sel service e la chiusura del Tourlèda Gazzada se ne va anche un’altra attività.