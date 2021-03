Due giovani e le loro zie riaprono il circolo Risorgimento di Gazzada

Quattro mesi fa scrivevamo che il “Circolino” di Gazzada Schianno chiudeva, ma era solo un arrivederci. E la promessa di una veloce riapertura è quasi rispettata perché sono in corso lavori per ridare vita allo storico locale.

A prendere l’iniziativa sono stati due giovani di Schianno aiutati dalle loro zie. “Daremo una impronta sociale al nostro lavoro. Un locale per tutte le età guardando alla sua storia, ma anche al futuro. Niente slot machine e tanta attenzione agli spazi per accogliere giovani e anziani”.

I due fratelli per ora lavorano con pennelli, rulli e vernici per ridare smalto al circolo. Un grande entusiasmo malgrado il momento non facile. “Riapriremo appena sarà possibile, per ora non si può ancora dare una data certa”.

Di certo c’è però l’impegno per tornare a far vivere il bar, la cucina e non solo quelle. In tempi in cui in paese si susseguivano una chiusura dietro l’altra, è un segnale di grande fiducia.

Il circolo tra l’altro si trova molto vicino al cammino della Via Francisca ed era già diventato un buon punto ristoro per i pellegrini che percorrono l’antica rotta verso Pavia. Ora si potrà riprendere anche a pensare a quel progetto che attraversa Gazzada Schianno.