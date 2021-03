Chiusa la pizzeria Tourlé di Gazzada Schianno

Per i gestori della pizzeria Tourlé di Gazzada Schianno sono stati giorni di via vai di furgoni per finire il trasloco di arredi, macchinari e tutto il materiale fino ad oggi utilizzato per l’attività. Se il primo lockdown è stato duro, il secondo periodo di chiusure, per un locale che la sera faceva decine e decine di coperti, è stato il colpo di grazia.

Queste ultime settimane sono state giornate di lavoro ma solo per il trasloco. L’attività, che nei momenti di lavoro arrivava a far lavorare una trentina di persone, su via Gallarate non riapre.

A pesare, come per tantissime realtà nella ristorazione, sono stati i costi fissi di mantenimento della struttura in un periodo nel quale il lavoro a singhiozzo non è bastato a garantire la continuità.

Chiusa anche la Ferramenta che si trova negli stessi locali, nello spazio posteriore dell’immobile.