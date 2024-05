La scuola musicale milanese protagonista a Gazzada Schianno

Il ciclo “Ma Milan l’è un gran Milan?” prosegue venerdì 3 maggio sempre nella Sala Consigliare di Villa De Strens. Claudio Sanfilippo, accompagnato da Claudio Farinone guiderà in un viaggio non solo musicale

Dopo il successo della prima serata con la Sala Consigliare di Villa De Strens gremita di un pubblico attento che ha animato piacevolmente la discussione con i due registi del documentario “Nel ventre di Milano”, Adamo Mastrangelo e Alfredo Comito al termine della proiezione, il ciclo “MA MILAN L’E’ UN GRAN MILAN ?” prosegue venerdì 3 maggio sempre nella Sala Consigliare di Villa De Strens in Via Matteotti 13/a con inizio alle ore 21,00.

Sarà la volta dell’incontro con La scuola musicale milanese. La serata vedrà protagonista Claudio Sanfilippo,(nella foto) raffinatissimo cantautore già ospite nel 2022 dei concerti della Biblioteca di Gazzada Schianno, rappresentante della cosiddetta “Scuola milanese” e grande conoscitore della cultura artistica e sociale della città. Claudio Sanfilippo, accompagnato da Claudio Farinone guiderà in un viaggio non solo musicale, per scoprire, attraverso la poetica delicata e sopraffina delle sue canzoni, nuovi colori della città meneghina.

Poi appuntamento Venerdì 10 Maggio con il docufilm IO, NOI E GABER, diretto da Riccardo Milani, che sarà presentato e commentato Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione Giorgio Gaber e suo storico collaboratore, per chiudere, Venerdì 17 Maggio il docufilm del regista e scrittore Carlo Verdelli (che sarà presente in collegamento da Roma) Enzo Jannacci: vengo anch’io