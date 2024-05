Frattini replica alle accuse dell’assessora De Carli: “Nessun insulto. Ho grande rispetto per i giovani”

A distanza di qualche giorno dall’episodio avvenuto a Gazzada Schianno il 25 Aprile, quando consiglieri di minoranza e sindaco hanno avuto un diverbio subito dopo la cerimonia pubblica, anche il consigliere Frattini esprime la sua opinione sull’accaduto. Risponde alla lettera dell’assessora e respinge le accuse di aggressioni verbali all’indirizzo di Michela De Carli, criticata dalle opposizioni per aver letto il monologo dello scrittore Scurati.

Ecco la replica di Stefano Frattini (qui quella del consigliere Francesco Bosco)

“Ho letto con amarezza la lettera nella quale l’assessore De Carli mi accusa di averla insultata. Questo non solo è assolutamente falso, ma anche diffamatorio nei miei confronti.

Ho riflettuto a lungo se fosse il caso di rispondere alla lettera di accuse dell’assessore De Carli, proprio per evitare ulteriori polemiche.

Personalmente ho grande rispetto per le nuove generazioni e per i giovani che con passione incominciano ad impegnarsi in politica, soprattutto a livello locale.

Ricordo con piacere il 6 novembre 2023 un convegno organizzato dal Comune di Varese, nella quale giovani di età inferiore ai 30 anni e con differenti appartenenze politiche, raccontavano le motivazioni e le difficoltà della loro esperienza amministrativa. È stato un incontro emozionante e ricco di contenuti positivi.

In 25 anni di attività da consigliere comunale non sono mai stato accusato di aver insultato un’altra persona, cittadino o consigliere comunale, di qualsiasi età o sesso fosse.

Anzi, talvolta gli insulti li ho ricevuti.

Non sarebbe stato meglio che l’assessore De Carli, in occasione della Festa della Liberazione, avesse letto uno scritto personale nel quale ci fossero state idee e progetti per appassionare i giovani all’impegno politico locale?

Invece ha scelto la strada della polemica sterile e della falsità.

Comunque credo che ora sia arrivato, per tutti, il momento di occuparsi con impegno, passione e concretezza dei problemi e delle necessità del Comune di Gazzada Schianno per il bene dei suoi cittadini”.

Stefano Frattini

consigliere Lega e Indipendenti insieme per Gazzada Schianno