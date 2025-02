A Villa Cagnola la terza edizione della Its Academy

Si terrà martedì 4 marzo 2025 a Villa Cagnola di Gazzada Schianno la terza edizione di “ITS Academy: un ponte tra formazione e lavoro”, la proposta formativa del Tavolo Unico Scuola Formazione e Lavoro sugli Istituti Tecnologici Superiori (ITS).

L’evento, interamente organizzato e finanziato dalle Fondazioni ITS della provincia di Varese, è rivolto a docenti referenti, tutor dell’orientamento, referenti PCTO e neo immessi, con l’obiettivo di approfondire il ruolo degli ITS Academy come scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica e ponte strategico tra formazione e mondo del lavoro.

Dopo il saluto istituzionale del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, verrà presentato il sistema ITS con un focus su Lombardia e provincia di Varese, a cura di Angelo Candiani. Giacomo Mazzarino, dirigente della Camera di Commercio di Varese, illustrerà le esigenze delle aziende del territorio.

Successivamente, le Fondazioni ITS Academy presenteranno le aree tecnologiche di riferimento. Seguirà la tavola rotonda sulla riforma 4+2 dell’Istruzione Tecnica e Professionale. Nel pomeriggio, si terranno i laboratori organizzati dalle Fondazioni ITS Academy.

Provincia di Varese concluderà la giornata formativa con un approfondimento sul ruolo chiave degli ITS Academy nel favorire l’occupazione giovanile.