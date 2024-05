Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 10, 11, 12 maggio

Tempo bello nel weekend con sole e temperature primaverili. Torna la festa del paese, cinque giorni di eventi, incontri e giochi a Buguggiate. È il momento più atteso dell’anno, attivo, come sempre lo stand gastronomico. Cavaria con Premezzo ricorda in musica Mia Martini. Sono passati 29 anni dalla scomparsa della cantante, che dalla natia Calabria si era trasferita con la famiglia nella zona del Gallaratese, dove oggi è sepolta. Un fine settimana di eventi con la Società Astronomica Schiaparelli. Si parlerà di riscaldamento globale, di immigrazione, di invecchiamento della popolazione e ci sarà uno spettacolo a tema meteorologico e naturalistico presso la Dacia di Villa Baragiola. Una passeggiata per sperimentare l’antica tecnica fotografica della cianotipia. Domenica 12 maggio speciale appuntamento con Controvento Trekking per un’escursione con laboratorio di cianotipia, antica tecnica fotografica di stampa a contatto.

METEO

LE PREVISIONI – Tempo bello nel weekend, torna però l’instabilità da lunedì. L’avvicinamento di un vortice depressionario che scenderà dalle Isole Britanniche verso la Francia porterà tempo perturbato per la prima parte della prossima settimana – Tutte le informazioni

EVENTI IN EVIDENZA

BIANDRONNO – Biandronno dà il benvenuto alla primavera con la festa Arrosticini nel bosco Se amate gli arrosticini, la grigliata del 12 maggio al Bosco del Fauno è l’evento che fa per voi. Appuntamento domenica 12 maggio. Tutte le informazioni

BRUNELLO – Domenica 12 maggio apre il mercatino solidale di Good Samaritan ODV. Dalle 14.30 alle 18.30 sarà possibile conoscere e acquistare i prodotti artigianali ugandesi, realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu-nord Uganda e scoprire nuovi prodotti alimentari d’eccellenza. Tutte le informazioni

TERNATE – Artigiani al parco. Mercatini di artigianato al Parco Berrini di Ternate, sul Lago di Comabbio

Trascorri una splendida domenica in compagnia di tutta la famiglia tra artigianato, natura, giochi e laboratori didattici per i più piccoli e auto storiche. Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Dal 10 al 12 maggio arriva la Sagra del cinghiale e della fiorentina. Per tutto il weekend a Cassano Magnago sembrerà di essere in vacanza nella meravigliosa Toscana, gustando un ricchissimo menu di specialità regionali. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Malpensafiere torna la tanto amata Milano Comics&Games 2024. la comic convention lombarda andrà a occupare interamente tre padiglioni del quartiere fieristico, comprese le balconate, gli spazi e le sale del primo piano, oltre allo spazio open air rinnovato ed ampliato, per un totale di 33.000 metri quadrati di stand e aree tematiche per nerd, geek, collezionisti, gamer e curiosi. Tutte le informazioni

GALLARATE – E’ il momento di provare una Triumph. Da Magnoni Moto a Gallarate è Open Day-Tona. Tutte le informazioni

VARESE – A Villa Panza un biglietto speciale per i cittadini di Varese. Fino alla fine di settembre 2024 riduzione del 50% sugli ingressi riservati ai residenti della città. Tutte le informazioni

VARESE – Maggio alla Libreria degli Asinelli. Un mese di presentazioni con gli autori, gruppi di lettura e incontri per grandi e bambini. Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – Il Decanato di Varese aderisce a “Chiese aperte”: visite guidate nel fine settimane. Sabato 11 e domenica 12 maggio saranno aperti il santuario di Santa Maria della Gioia, il Battistero di S. Giovanni e le chiese di S. Massimiliano Kolbe e di san Martino. Iniziative anche in altri comuni – Tutte le informazioni

VARESE – È “Urgente” la quarta edizione di Insight Foto Festival a Varese. INSIGHT Foto Festival 2024 a Varese unisce 17 mostre di fotografia contemporanea, 22 artisti, oltre 60 studenti e 99 iniziative Out nei weekend dall’11 al 19 maggio – Tutte le informazioni

VARESE – Anche il Sacro Monte nel programma della Settimana Nazionale dei Beni Culturali Ecclesiastici. L’iniziativa è organizzata dalla Diocesi di Milano e finalizzata a valorizzare e far conoscere con visite ed eventi le perle della Diocesi e ha il supporto di Archeologistic – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – Torna la festa del paese, cinque giorni di eventi, incontri e giochi a Buguggiate. È il momento più atteso dell’anno. Ecco tutto il programma – Tutte le informazioni

VARESE – Camminata metabolica solidale per i bambini dell’ospedale. Sabato 11 maggio appuntamento ai giardini Estensi. Il ricavato sarà devoluto al Ponte del Sorriso – Tutte le informazioni

VARESE – “Dona la Spesa”, riparte la raccolta di Nova Coop nei suoi supermercati. L’edizione di maggio è dedicata alla raccolta di prodotti alimentari a lunga conservazione e di beni di prima necessità, da destinare immediatamente alle onlus partner dell’iniziativa. Coinvolti anche punti vendita del Varesotto – Tutte le informazioni

OGGIONA SANTO STEFANO – A Oggiona Santo Stefano è tempo di “Swap party” per scambiarsi abiti e libri. L’appuntamento è per il 12 maggio presso le storiche Cascine di Villa Colombo – Tutte le informazioni

BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO – Il 12 maggio sarà una domenica di “grandi pulizie” a Bardello con Malgesso e Bregano. Due i punti di ritrovo per i cittadini a cui verranno forniti guanti e attrezzature. In caso di maltempo non verrà effettuata – Tutte le informazioni

SALUTE – Per la festa della mamma tornano in piazzale le azalee della ricerca AIRC. Il 12 maggio oltre 20.000 volontari saranno nelle principali piazze italiane per l’iniziativa che mira raccogliere fondi per la ricerca – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Ricordi per un anno” a Busto Arsizio tra trame di storie e di tessuti. Nell’ambito del calendario “Domeniche ai Musei”, torna domenica 12 maggio, a partire dalle 16.30, l’appuntamento con “Ricordi per un anno” presso il Museo del Tessile – Tutte le informazioni

GALLIATE LOMBARDO – Cena Solidale Pro Africa, buon cibo e solidarietà di scena a Galliate Lombardo. Il ricavato sarà devoluto per le adozioni a distanza e per gli aiuti all’orfanotrofio “Casa degli angeli” di Rulenge in Tanzania. Evento organizzato per sabato 11 maggio dalle 19 all’oratorio di Galliate Lombardo – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Alla Sala Montanari “L’arte svelata nel Palazzo della Questura di Varese”. Il libro sarà presentato venerdì 10 maggio alle ore 18. Interverranno i curatori del volume Serena Contini ed Enzo R. Laforgia – Tutte le informazioni

BESOZZO – “Ti racconto un libro”: appuntamento al Parco del Ciöss di Besozzo. L’evento ha la formula dello “speed date”: ogni partecipante porta con sé un volume lo presenta a un’altra persona per pochi minuti. Poi si cambia “compagno”. Appuntamento sabato 11 alle 18 – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – BA Book, gli appuntamenti con la Galleria Boragno. La Galleria ospiterà alcuni appuntamenti nei suoi spazi di via Milano 4, nel centro storico di Busto Arsizio, e parteciperà all’organizzazione di eventi in altre location cittadine- Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – BA Book entra nel vivo e i libri invadono le strade con i reading point. Cinque i punti della città dove sostare a leggere, anche ad alta voce, qualche pagina del libro del cuore o di uno dei libri messi a disposizione dalla biblioteca e dalle librerie. Al via anche i laboratori per i bambini – Tutte le informazioni

VARESE – Da Feltrinelli a Varese la presentazione del nuovo libro di Chiara De Giorgio. Venerdì 10 maggio alle ore 18 in Corso Aldo Moro la presentazione di “Una nuova età in formazione”, edito da Macchione editore – Tutte le informazioni

LUINO – Il Premio Scerbanenco Bruno Morchio e Arianna Destito Maffeo a Luino si confrontano sul giallo attraverso i loro romanzi. Sabato 11 maggio alle 17.45 a Palazzo Verbania la rassegna letteraria “Intrecci” scava tra inquietudini e paure tra “Le ombre della sera” vissute dal personaggio di Bacci Pagano e “Bonnie Parker” con il suo destino di nome Clyde – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Jazz sul palco di Varese Vive con il Quartetto Campo dei Fiori. L’appuntamento è per domenica 12 maggio alle ore 18 – Tutte le informazioni

VARESE – Serata con le note del Clavicembalo a San Cassiano di Varese. Serata musicale con l’Associazione culturale “Omaggio al Clavicembalo” e l’Ensemble “la Monella” – Tutte le informazioni

PORTO VALTRAVAGLIA – Nasce il progetto “Quantum Sonora”, il 10 maggio l’esordio. Il pianoforte di Paolo Paliaga e le chitarre di Luca Pedroni sono i protagonisti del nuovo progetto musicale – Tutte le informazioni

CAVARIA CON PREMEZZO – Cavaria con Premezzo ricorda in musica Mia Martini. Sono passati 29 anni dalla scomparsa della cantante, che dalla natia Calabria si era trasferita con la famiglia nella zona del Gallaratese, dove oggi è sepolta – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese la Camerata Polifonica di Milano per il Festival Barocco degli Speziali. Il programma include pezzi di Girolamo Frescobaldi, Domenico Zipoli, Giovanni Animuccia, Claudio Monteverdi e Bernardo Pasquini – Tutte le informazioni

VARESE – La musica organistica a Varese nel Risorgimento. La serata, organizzata dall’Associazione Organistica Varesina, vedrà come protagonisti l’organista Ismaele Gatti e Matteo Maino – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – “Canta che ti passa”, a Caldana una serata di musica folk. Sabato 11 maggio al teatro “Soms” l’appuntamento con il gruppo “Sem Chi Insci Cui Scusaritt” – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Sabato 11 maggio al MIV di Varese incontro con lo scultore Paolo Borghi. Organizzato dall’associazione Culturale Europea del JRC di Ispra, vuole presentare il percorso artistico dello sculture che vive a Malnate e ha studio a Cantello – Tutte le informazioni

VERGIATE – A Vergiate un incontro per ricordare Enrico Baj a cent’anni dalla nascita. Un appuntamento da non perdere che deve l’intervento della moglie Roberta Cerini Baj e di molte altre figure che sono state accanto all’artista durante la sua carriera – Tutte le informazioni

VARESE – Acqua e fuoco “dialogano” nel foyer del Cinema Nuovo con la mostra di Insight Foto Festival. Venerdì 10 maggio ci sarà l’inaugurazione delle prime due mostre della quarta edizione del festival di fotografia. A seguire la proiezione del documentario “La Città Giardino” – Tutte le informazioni

VARESE – Al Gran Cinema Vittoria apre la mostra “Innatural” all’interno dell’Insight Foto Festival. L’inaugurazione, programmata per il 12 maggio alle 18, vedrà la presenza dell’attrice Betty Colombo, che aprirà la serata con una lettura scenica – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Domenica 12 maggio 50 opere d’arte occuperanno Piazza Vittorio Emanuele a Busto Arsizio. La giornata, organizzata dall’associazione CAB, vedrà la presenza di artisti del Centro Artecultura Bustese che porteranno realizzazioni artistiche su giganteschi cubi con strutture in ferro – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio c’è una fabbrica con dentro una villa che è uno studio legale che contiene una mostra. Nello studio legale A&A di via Cellini 22 inaugurata la mostra “Anima Sottile” dello scultore giapponese Kato Kimiyasu nell’ambito della rassegna M(a)y Fiber. Dietro un anonimo muro di cinta di un’azienda si nasconde un mondo – Tutte le informazioni

MILANO – In mostra i finalisti del Premio Mellone. Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia ospita la mostra e la cerimonia di premiazione – Tutte le informazioni

INCONTRI

TEMPO LIBERO – Il cinghiale protagonista del prossimo evento di “Ecosistema Valle del Lanza”. Sabato 11 maggio a Valorea l’incontro con il naturalista ed esperto faunista Andrea Pasetti – Tutte le informazioni

CULTURA – Alberto Saibene presenta a Varese “Storie di un’altra Italia”. Il rinomato saggista e storico della cultura italiana terrà un appuntamento per gli amanti della storia e della letteratura – Tutte le informazioni

VARESE – Non di solo cielo …un fine settimana di eventi con la Società Astronomica Schiaparelli. Si parlerà di riscaldamento globale, di immigrazione, di invecchiamento della popolazione e ci sarà uno spettacolo a tema meteorologico e naturalistico presso la Dacia di Villa Baragiola – Tutte le informazioni

MILANO – Mente e performance: la psicologia dello sport nella preparazione mentale della gara. Nuovi strumenti per supportare atleti, squadre e società nel raggiungimento dell’eccellenza sportiva. Se ne parla sabato 11 a Milano nel convegno promosso dal Coni – Tutte le informazioni

GALLIATE LOMBARDO – Diventare famiglia: esperienze e testimonianze di affido familiare a Galliate Lombardo. “Una famiglia in più – storie di affido” è il titolo dell’incontro in programma sabato 11 maggio alle ore 16.30 nella Biblioteca di Galliate Lombardo – Tutte le informazioni

GALLARATE – Le dieci parrocchie di Gallarate e il Centro Culturale Tommaso Moro insieme per ricordare Santa Gianna Beretta Molla. Un’occasione per conoscere la figura di una Santa contemporanea, mamma e medico (nacque a Magenta il 4 ottobre 1922), e capire il senso della sua “meditata immolazione” – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

LUINO – Al Teatro Sociale di Luino Mario Pirovano porta in scena il “Mistero Buffo”. Appuntamento sabato 11 maggio nell’ambito del “Festival dei Mezaràt”. Ingresso gratuito – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – “Io noi e Gaber”, il docufilm nella sala consiliare a Gazzada Schianno. Prosegue con successo presso la Sala Consigliare di Villa De Strens il ciclo “Ma Milan l’è un gran Milan?”. Prossimo appuntamento venerdì 10 maggio – Tutte le informazioni

BRINZIO – “La quercia e i suoi abitanti” dà il via alla rassegna “Di terra e di cielo 2024” a Brinzio. Saranno presenti Federico Pianezza (Comunità Montana Valli del Verbano), Adriano Martinoli (Università degli Studi dell’Insubria), Massimo Soldarini (LIPU) – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Al Sant’Anna di Busto la commedia brillante “Sinceri Bugiardi”. La Compagnia Teatrale “Ciak…si ride!” propone la commedia brillante con Davide Gobbo e Federica Vanetti – Tutte le informazioni

BARASSO – Sabato a teatro a Barasso con “Le Prénom – Cena tra amici”. Sabato 11 maggio alle 21 nuovo appuntamento con il teatro nella sala Polifunzionale San Martino di Barasso. In scena il Gruppo Teatro Tempo di Carugate – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

DUMENZA – Una passeggiata per sperimentare l’antica tecnica fotografica della cianotipia. Domenica 12 maggio speciale appuntamento con Controvento Trekking per un’escursione con laboratorio di cianotipia, antica tecnica fotografica di stampa a contatto. Ecco come partecipare – Tutte le informazioni

SPORT

BESNATE – A Besnate arriva l’8a edizione della Borghilonga. Domenica 12 maggio dalle 10,30 torna la corsa/camminata non competitiva di circa 6 chilometri con il percorso che attraversa le bellezze naturalistiche del territorio cittadino – Tutte le informazioni

NIPPON KEMPO – A Malnate il IV Trofeo Kata Fink Nippon Kempo. Dimostrazione di un’Arte Marziale il “Nippon Kempo” una disciplina di difesa personale adatta a tutti Grandi e Piccoli – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Weekend a tinte giallonere tra Albizzate e Casciago. Venerdì sera 10 maggio da Al Posto Giusto – Circolo The Family di Albizzate la San Michele Night, mentre sabato 11 maggio torneo dedicato ai Giovanissimi con il centro sportivo aperto e uno stand gastronomico ricco di tante prelibatezze – Tutte le informazioni

LOTTA – Gli specialisti della lotta in gara al PalaGorla per la Coppa Valle Olona. Domenica 12 maggio la manifestazione che mette in palio il IV Trofeo Enrico Porro ed è valida anche come Campionato Lombardo Open – Tutte le informazioni

PODISMO – Athlon Run: tutti di corsa all’ombra del Castello di Monteruzzo. Domenica 12 maggio alle 9 scatta l’8a tappa stagionale del Piede d’Oro: circa 10 chilometri da percorrere intorno a Castiglione Olona – Tutte le informazioni

BAMBINI

Questo soleggiato secondo weekend di maggio, come vuole la tradizione, domenica celebra la Festa della mamma. Per l’occasione storie e attività da condividere insieme mamma e bambino, in un fine settimana ricco di eventi e passeggiate per tutta la famiglia

