Per la festa della mamma tornano in piazzale le azalee della ricerca AIRC

Domenica 12 maggio si rinnova l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC. In occasione della Festa della Mamma, circa 20 mila volontari scendono in piazza per celebrare quarant’anni di impegno per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne e ricordare che il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Da 40 anni un’alleata della ricerca sui tumori che colpiscono le donne.

Questa iniziativa ha permesso di raccogliere in quattro decenni circa 300 milioni di euro, contribuendo al raggiungimento di importanti traguardi per la cura del cancro: oggi 2 donne su 3 in Italia sono vive dopo 5 anni dopo una diagnosi. L’obiettivo di AIRC è arrivare a curarle tutte.

In Italia solo per il 2023 sono state stimate oltre 187.000 nuove diagnosi nel genere femminile, 1300 in più rispetto all’anno precedente. I tumori più diagnosticati fra le donne sono: la mammella, il colon-retto il polmone, l’utero, la tiroide. Per questo è fondamentale continuare a sostenere il lavoro di medici e scienziati.