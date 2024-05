Tempo bello nel weekend, torna però l’instabilità da lunedì

Ancora tempo variabile tale da far tenere l’ombrello a portata di mano: “L’anticiclone risale temporaneamente dal Mediterraneo occidentale fino al mare del Nord con prevalenza di bel tempo oggi e domani. Da domenica pomeriggio via via più instabile per l’avvicinamento di un vortice depressionario che scenderà dalle Isole Britanniche verso la Francia con tempo perturbato per la prima parte della prossima settimana“, prevede il Centro geofisico di Varese che nella giornata di venerdì ipotizza sì sole, ma anche “in giornata su Alpi e Prealpi sviluppo di nubi cumuliformi con isolati rovesci pomeridiani solo in montagna.“

Sabato “soleggiato con ancora banchi nuvolosi nella notte e al mattino, e poche nuvole di bel tempo nel pomeriggio sui monti. Asciutto“, domenica attenzione: “In parte soleggiato ma con sviluppo di nubi torreggianti nel pomeriggio su Alpi e Prealpi con possibilità di rovesci e temporali, localmente in estensione alla pianura verso sera.

La tendenza per l’inizio della prossima settimana sarà dunque, per lunedì 13, nuvoloso. Qualche pioggia sulla fascia prealpina, meno frequente in pianura. Temperature massime in calo verso 20°C. Martedì 14: ancora cielo molto nuvoloso, piovoso e più fresco.