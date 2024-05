Le chiusure notturne previste sulla A8 da martedì 21 a sabato 25 maggio

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire diverse attività, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 21 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 22 MAGGIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno, verso Milano, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Milano e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 22 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 23 MAGGIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Buguggiate Lago di Varese Gazzada e Solbiate Arno, verso Milano, con contestuale chiusura dello svincolo di Castronno, in entrata verso Milano, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree.

Si precisa che, nella stessa notte, ma con orario 22:00-5:00, sarà chiusa anche l’entrata di Castronno in direzione di Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore;

-con orario 20:00-5:00, saranno chiuse le aree di servizio “Brughiera ovest” e “Brughiera est”, situate nel tratto Lago di Varese Gazzada-Castronno, rispettivamente verso Milano e in direzione di Varese.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Lago di Varese Gazzada, immettersi sulla SP341 verso Milano e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno;

per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Castronno, verso Milano: Solbiate Arno;

per la chiusura dell’entrata di Castronno, verso Varese: Lago di Varese Gazzada.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 23 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 24 MAGGIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno, verso Milano, con contestuale chiusura dello svincolo di Castronno, in entrata verso Milano, per consentire lavori di pavimentazione.

Si precisa che, nella stessa notte, ma con orario 22:00-5:00, sarà chiusa anche l’entrata di Castronno in direzione di Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Milano e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno;

-sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno;

-sarà chiusa l’area di servizio “Brughiera est”, situata nel tratto compreso tra Castronno e Lago di Varese Gazzada, verso Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 24 ALLE 5:00 DI SABATO 25 MAGGIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno, verso Milano, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Milano e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno.